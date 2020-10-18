ادارة الجوية تؤكد عدم وجود عقوبة بحق بايش

2020/10/18 | 08:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد عضو الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الكابتن علي زغير بأن اللاعب ابراهيم بايش لم تتخذ بحقه اي عقوبة من قبل الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة.

وأضاف زغير ممثل نادي القوة الجوية في اتحاد الكرة في بيان القته وكالة/ المعلومة/ انه “تم الاتصال بعضو الهيئة التطبيعية السيد اسعد لازم وشرح له تفاصيل الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اللاعب ابراهيم بايش”.

واكد أن “اسعد لازم تفهم الموضوع بشكل طبيعي وسيتم تنبيه اللاعب بشكل رسمي دون اي عقوبة تتخذ بحقه كونها حدثت قبل ثلاثة أشهر بعد الغاء الدوري من أجل الحفاظ على لياقته البدنية”.

واستدعت الهيئة التطبيعية اللاعب على خلفية انتشار صورة له وهو يوقع على عقد فريق شعبي.



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