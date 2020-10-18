ماكرون يرحب بوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان ويدعو لاحترامه

2020/10/18 | 08:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت باتفاق أرمينيا وأذربيجان على وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية بدءاً من منتصف الليل، وشدد على ضرورة احترام الطرفين له.

وقال مكتب الرئيس في بيان “يجب أن يكون وقف إطلاق النار هذا غير مشروط وأن يلتزم به الطرفان بصرامة.



ستكون فرنسا منتبهة جدا لذلك وستظل ملتزمة حتى تتوقف الأعمال العدائية بشكل دائم ويمكن أن تبدأ مناقشات لها مصداقية سريعاً”.

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