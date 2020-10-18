تصريحات لوزير الهجرة البلجيكي من أصل عراقي تثير جدلا واسعا.. وبغداد ترد

2020/10/18 | 08:54 - المصدر: NRT عربية

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سامي مهدي وزير الهجرة البلجيكي

فوتو: أرشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

ردت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، على تصريحات منسوبة لوزير الهجرة الجديد في الحكومة البلجيكية سامي مهدي – ذي الأصول العراقية، والتي أثارت جدلا واسعا، بعد الحديث عن اعتزامه ترحيل طالبي اللجوء الأجانب إلى بلادهم.

ورفضت الوزيرة في بيان أمس السبت، 17 تشرين الأول 2020، أي عودة قسرية للعراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم في دول المهجر، حيث قالت في بيان إن "الوزارة ترفض أي ترحيل قسري للاجئين العراقيين، كما ويجب مراعاة ظروفهم"، لافتة إلى أن "الوزارة مع العودة الطوعية وليست القسرية".

وأوضحت أنها "ستدعو السفير البلجيكي إلى لقاء للتباحث في هذا الملف بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الهجرة البلجيكي".

جدير بالذكر ان سامي مهدي، 32 عاما، مواطن بلجيكي من أصول عراقية، فوالده عراقي ووالدته فلمنكية، وقد تقلد مهدي منصبه في الحكومة الجديدة التي تعثر تشكيلها لنحو عامين، بسبب العديد من الملفات العالقة، من بينها قضية الهجرة.

ر.إ

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