بعثة الأمم المتحدة في العراق تعرب عن قلقها إزاء حرق علم إقليم كردستان

2020/10/18 | 08:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- سرى جياد/ أعربت منظمة الأمم المتحدة في العراق(UNAMI) عن قلقها إزاء حرق علم إقليم كردستان والاعتداء على مكاتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد أمس.وقالت المنظمة في تدوينة على منصة تويتر تابعتها المستقلة “‏نعرب عن قلقنا البالغ إزاء حرق علم إقليم كردستان والاعتداء على مكاتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد اليوم.يجب إدانة أعمال […]

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