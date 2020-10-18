رئيسة هيئة الاستثمار تناقش مشروع الفاو مع وزير النقل

2020/10/18 | 08:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – أكدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار أنَّ “كامل إمكانيات الهيئة من العلاقات الاقتصادية الدولية والخبرة الاستشارية في المجالات الفنية والمالية والإداريّة في خدمة المشاريع الحيوية في العراق أينما وجدت”.وناقشت نجار خلال لقائها وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي أبرز تلك المشاريع في الوزارة ممثلة بمشروع الفاو الكبير وما يحمله من […]

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