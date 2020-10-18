2020/10/18 | 09:00 - المصدر: عين العراق

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أخبار عامة

الأحد 18 أكتوبر 2020 | 08:58 صباحاً | عدد القراءات : 4

وزير الصناعة والمعادن يتابع ميدانيا سير عمليات الإنتاج والتسويق في مصنع القطنية

اجرى وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز مساء هذا اليوم السبت الموافق ١٧ تشرين الأول جولة تفقدية في مصنع القطنية التابع إلى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود لمتابعة العملية الإنتاجية والتسويقية الجارية في المصنع وخاصة مايتعلق بانتاج وتجهيز وزارة الصحة بالكمامات والبدلات الوقائية إضافة إلى المنتجات الطبية الأخرى وكذلك لتفقد أحوال العاملين في المصنع والوقوف على طلباتهم وشكاواهم.

واطلع خلال الجولة على انسيابية سير العمل وحركة الانتاج في معامل واقسام المصنع الإنتاجية حيث أشاد بالجهود المبذولة من أجل تلبية احتياجات المؤسسات الطبية ومؤسسات الدولة الاخرى من منتجات المصنع المتنوعة والإيفاء بالالتزامات التعاقدية في موعدها المحدد ،مؤكدا على ضرورة الاهتمام بنوعية ومواصفة المنتجات من أجل إعادة ثقة المؤسسات الحكومية والمواطن بالمنتج الوطني ، كما حث القائمين على المصنع والعاملين فيه على تكثيف الجهود وتجاوز المعوقات ومواجهة التحديات والصعوبات وبمايخدم الصناعة العراقية وتحقيق شعار صنع في العراق.

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