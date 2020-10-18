البنك المركزي يؤكد على اهمية التحول من النقد الى التعامل الالكتروني

2020/10/18 | 09:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – تأكيداً على حتمية الإفادة من التقانات المتطورة في القطاع المالي وأهمية الدفع الالكتروني لدوره الإيجابي في الحياة الاقتصادية وتغيير واقعها الى مستوى أفضل.مدير العام قسم المدفوعات في البنك المركزي ضحى عبد الكريم أكدت “أهمية مواكبة التطورات التقنية التي يشهدها العالم لتحقيق هدف المركزي بالتحول في التعاملات من النقد الى التعامل الالكتروني، […]

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