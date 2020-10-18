مفاوضات الحدود اللبنانية الإسرائيلية ...هل هي مقدمة لما هو أكبر؟ - سنية الحسيني

2020/10/18 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني التأم أمس، أول لقاء تفاوضي بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية المتنازع عليها بين الطرفين.



وعُقد الاجتماع في مقر القوات الدولية التابع للأمم المتحدة، في الناقورة بجنوب لبنان، بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة.



وكان نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبناني قد أعلن في وقت سابق مطلع هذا الشهر عن التوصل إلى اتفاق إطار يحدد مسار مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها بين البلدين ......





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