الحجاب علامة تجارية و ليست مسألة دينية - سالم لعريض

2020/10/18 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سالم_لعريض و يبقى الحجاب علامة تجارية عند الإخوانجية و محرار يقسون به توسّعهم أي مسألة دنياوية و ليست مسألة دينيةكلنا يعلم علم اليقين أن الإخوانجية بارعين في تغليف مصالحهم و أهدافهم بالدّين ليأثروا بسهولة على المساكين و الحجاب من أبرز تلك المسائلأولا الحجاب دخيل على الحضارة التونسية فهل يعني ذلك أن شعبنا كان كافرا طيلة14 قرنا بعامّته و علمائه؟إن تونس لم تعرف الحجاب إلا مع غزو الإخوانج ......





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