"لتشجيع الروح النقدية".. زملاء المدرس الفرنسي يردون على العمل الإرهابي

2020/10/18 | 09:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد مدرسون فرنسيون بمواصلة تشجيع تلاميذهم على "الروح النقدية" من خلال إثارة المواضيع المثيرة للجدل، بعدما قطع إرهابي رأس مدرس ثانوي أظهر لطلابه رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد، ضمن سياق مناقشة حول حرية التعبير.

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