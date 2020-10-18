محامي يكشف عن الخصم في قضية الدعوى القضائية التي رفعها الخريجون القدامى

2020/10/18 | 09:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- سرى جياد/ كشف المستشار القانوني المحامي كريم راضي الشجيري أن الخصم في قضية الدعوى القضائية التي رفعها الخريجون القدامى هو رئيس الوزراء بصفته الوظيفية باعتباره المسؤول الأول عن سياسة البلد وإدارته سياسيا واقتصاديا تجاريا.وقال الشجيري للمستقلة بعد انتظار طويل ومعاناة ومحاولات لسنين طويلة بلا طائل وغياب فرص التعيين لجأ الخريجون القدامى إلى وسائل […]

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