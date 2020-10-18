العتبة الجميلة … مازالت مخطوفة! - فاطمة ناعوت

2020/10/18 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت في يوليو 2019، وصلنا، عبر بريد جريدة "المصري اليوم" خطابٌ محترم من اللواء خالد فوزي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، يؤكد أن هناك تفاعلا بين شكاوانا كمواطنين وكتّاب صحفيين، وبين أجهزة الدولة التي تتحرك فورًا لإصلاح أيّ خللٍ يشوّه لوحة الجمال في مصر البهية.



جاء في الخطاب ما يلي: (بالإشارة لما نشرته صحيفتكم الموقرة بعددها الصادر بتاريخ 11 الجاري متضمنًا مقال الأستاذة/ فاطمة ناعوت ت ......





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