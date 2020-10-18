محكمة تحقيق بلد تباشر بالتحقيق في جريمة {الفرحاتية}

2020/10/18 | 09:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن محكمة تحقيق بلد المختصة بقضايا مكافحة الارهاب باشرت بإجراء التحقيق الاصولي بخصوص جريمة خطف وقتل عدد من المواطنين اضافة إلى جريمة قتل احد منتسبي الحشد الشعبي والتي سبقت تلك الجريمة التي حصلت في منطقة الفرحاتية التابعة الى قضاء بلد في محافظة صلاح الدين.

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