العراق : وزارة الصحة توفر مواد مختبرية واجهزة انعاش رئوي لمكافحة كورونا

2020/10/18 | 09:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – تسلمت الشركة العامة لتسويق الادوية في وزارة الصحة شحنات مواد و(كتات) مختبرية واجهزة انعاش رئوي ضمن جهودها الهادفة لمكافحة وباء كورونا، وبينما وزعت الادارة المحلية في واسط قطع اراضي للملاكات الصحية المتصدية للفيروس، شهدت محافظة المثنى انهاء نصب 12 جهازا للتنفس الاصطناعي.وقال مصدر مخول في شركة الادوية لـ”الصباح”: ان الشركة تسلمت مؤخرا […]

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