البرلمان يبحث عن علاقات للعراق مع فيسبوك وتويتر.. ويتحدث عن افتتاح مكاتب لها في البلاد

2020/10/18 | 09:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، عن وجود نية لمفاتحة فيسبوك وتويتر لافتتاح مكاتب لها في العراق وتقوية العلاقات مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وافاد عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، علاء الربيعي، بحسب الصحيفة الرسمية، بان “هناك اتفاقاً على ان يكون هناك قانون لحفظ خصوصية البيانات والمعلومات الالكترونية، وملكيتها لمؤسسات الدولة”.

ودعا الى ضرورة ان “يكون لدى العراق علاقات جيدة مع مواقع التواصل الاجتماعي كالـ(فيسبوك، تويتر) التي تنتشر في عموم العالم للالتزام بخصوصية التعامل في بلد مثل العراق تنتشر فيه الشائعات او الطعن ببعض الشخصيات العامة او الدينية”.

وكشف الربيعي عن وجود “بوابات نفوذ دولية لدى العراق يمكن من خلالها السماح لأي موقع الكتروني بالعمل في البلد”، مشيراً الى “وجود توجه لدعوة تلك المواقع لفتح مكاتب في العراق والالتزام بالتعليمات والقوانين التي يصدرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

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