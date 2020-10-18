صحة نينوى تفتتح مستشفى سعة 200 سرير في الموصل

2020/10/18 | 09:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – افتتحت دائرة صحة نينوى امس السبت، مستشفى الولادة والامراض النسائية سعة 200 سرير في الموصل.وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي بتصريح لـ صحيفة”الصباح”: ان افتتاح الصرح الصحي المهم في ايمن مدينة الموصل، سيسهم في امتصاص الزخم الحالي على مستشفيات المدينة.وبين ان المستشفى يتكون من جناحين، الاول لمعالجة الاطفال حديثي […]

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