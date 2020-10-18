فيديو.. جريمة تهز المجتمع العراقي.. امرأة تنتقم من طليقها بإلقاء طفليها في نهر دجلة

2020/10/18 | 09:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- وثقت كاميرات المراقبة كيف سحبت امرأة عراقية عديمة القلب طفليها وألقت بهما في نهر دجلة من فوق جسر الأئمة الجمعة الماضية للانتقام من طليقها بـ “حرق قلبه على أبنائه” كما اعتقدت، فيما ظهر الطفلين يمشيان بجانب والدتهما وسط سكون الليل تسحبهما من أيديهما ثم ترفعهما وتلقي بهما إلى المياه بكل برود.انتشر المقطع على […]

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