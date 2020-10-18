مؤسسة الشهداء : لجان لاعادة النظر ومراجعة المعاملات المشتبه بها

2020/10/18 | 09:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – تباشر خلال المدة القليلة المقبلة، لجان اعادة النظر في مؤسسة الشهداء، والمختصة بمراجعة المعاملات القديمة المشتبه بها والملفات التي رفعت الى الهيئة مؤخرا وتم رفضها من قبل قضاة اللجان.وافاد مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي لـ صحيفة”الصباح” بان التعديل الاخير الذي جرى على قانون ضحايا الارهاب رقم […]

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