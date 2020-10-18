الجمعيات الفلاحية تتوقع شحة هطول الامطار للموسم الشتوي القادم

2020/10/18 | 09:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – توقع اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق ان يتسم الموسم الشتوي المقبل، بقلة هطول الامطار ما سيتسبب بأضرار بالغة للخطة الزراعية للموسم.وقال رئيس الاتحاد حيدر العصاد في حديث لـ صحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: ان السنة الحالية ممكن ان تكون جافة كما كانت سابقتها، معرباً عن امله بأن تضغط الحكومة العراقية على نظيرتها التركية من […]

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