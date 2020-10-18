العمليات المشتركة تنفي وقوع صدامات بين القوات الامنية والحشد الشعبي في صلاح الدين

2020/10/18 | 09:24 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: أرشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت قيادة العمليات المشتركة، أنه لا صحة للانباء التي تتحدث عن وقوع صدامات بين القوات الامنية وقوة أخرى من الحشد الشعبي في قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان نشر مساء أمس السبت، 17 تشرين الأول 2020، ان "قيادة العمليات المشتركة تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن حصول صدامات بين القوات الامنية وقوة أخرى من الحشد الشعبي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين".

واضاف البيان ان خلية الإعلام تنفي في الوقت ذاته الأنباء عن وجود استهداف بالصواريخ للمنطقة الخضراء ببغداد".

ودعت خلية الإعلام الأمني الجميع الى الابتعاد عن نقل الشائعات ونشرها.

ر.إ

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