اليونامي: العراق يحتاج إلى الحوار لمعالجة مشاكله العديدة

2020/10/18 | 09:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق اليونامي، عن قلقها البالغ حيال حرق علم كوردستان والاعتداء على مكاتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد.

وقالت البعثة في تغريدة على تويتر: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء حرق علم إقليم كوردستان والاعتداء على مكاتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد اليوم".

وأضاف البيان: "يجب إدانة أعمال العنف والترهيب (وهي ليست حلاً للخلاف أبداً!)".



يحتاج العراق إلى "الوحدة والاستقرار والحوار لمعالجة مشاكله العديدة".

PUKmedia اعلام بعثة اليونامي‌

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