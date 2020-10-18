البنك المركزي “يكسر صمته” تجاه ارتفاع سعر صرف الدولار.. ويحسم الجدل

2020/10/18 | 09:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

((بيان)))

يؤكد البنك المركزي العراقي إن التصريحات التي انتشرت مؤخراً بخصوص (تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ) تمثل وجهة نظر من صرح بها ولا تمثل الموقف الرسمي للبنك المركزي، وقد رافق ذلك عدد من الإشاعات التي أطلقها المضاربون وهو ما أثر على السعر (مؤقتاً).ويعلن هذا البنك أن سعر الصرف ثابت ولم يتغير ، وان سياسته النقدية واضحة وشفافة .



علماً أن احتياطياته من العملة الاجنبية “جيدة جداً” وفقاً لجميع المؤشرات الدولية وبما يمكنه من تجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.و يأمل هذا البنك من وسائل الإعلام إعتماد المصادر الخاصة بالبنك المركزي حصراً بهذا الخصوص .

البنك المركزي العراقيالمكتب الإعلامي١٨ تشرين الأول ٢٠٢٠

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