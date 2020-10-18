أقلها في دهوك.. تفاصيل حالة الطقس بمختلف محافظات العراق

2020/10/18 | 09:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – تشير التوقعات الجوية، إلى استمرار الضغط الجوي المرتفع التأثير على أجواء البلاد.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “المناطق كافة ستشهد خلال اليوم اجواء مشمسة غالبا ولاتغيير وذلك بسبب استمرار تأثير الضغط الجوي المرتفع وسيطرة تامة للكتلة الجافة”، مشيرا إلى أن “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة […]

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