البنك المركزي : سعر الصرف ثابت ولم يتغير

2020/10/18 | 09:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المقصديَّة التأويليَّة والشروط الثقافيَّة

في المجموعة القصصية (كهل بغداد) الصادرة عن دار الشؤون الثقافية - بغداد 2014 للقاص «عبد علي اليوسفي» جملة من الفرضيات الأساسية لإنشاء أحلام قصيرة ومقننة تخص المثقفين وحدهم بعيداً عن أحلام الناس البسطاء المتعصبين إلى أبعد نقطة من ساحة الحدث الحياتي.

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