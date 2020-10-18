2020/10/18 | 09:31 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرياضة

الأحد 18 أكتوبر 2020 | 09:19 صباحاً | عدد القراءات : 24

سواريز يحطم رقم ميسي في الليغا ويصبح ثانيا بعد رونالدو

حطم الأوروغوياني لويس سواريز رقما لزميله السابق في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراة فريقه أمام مضيفه سيلتا فيغو (2-0) مساء السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وأحرز لويس سواريز "العضاض" الهدف الأول لفريقه "الروخي بلانكوس" مبكرا في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية، وسجل زميله البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو هدف الأمان الثاني، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، على ملعب "بالايدوس" بمدينة فيغو.

ووصل سواريز للهدف رقم 150 في الليغا الإسبانية، ليصبح ثاني أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم في المسابقة في القرن الـ21 بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي.

وأحرز رونالدو 150 هدفا في 140 مباراة، فيما أحرز سواريز 150 هدفا في 195 مباراة، ليتفوق على ميسي الذي سجل نفس عدد الأهداف في 203 مبارايات.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سواريز يحطم رقم ميسي في الليغا ويصبح ثانيا بعد رونالدو) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سواريز يحطم رقم ميسي في الليغا ويصبح ثانيا بعد رونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).