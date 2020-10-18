الداخلية تكشف النقاب عن عدد المعتقلين بتهمة “انتحال صفة ضابط” خلال العام الحالي.. بهذه الطريقة “يخدعون” السيطرات

2020/10/18 | 09:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت مديرية مكافحة إجرام بغداد، أنها رصدت 21 حالة انتحال صفة رتب عسكرية و533 حالة تزوير خلال الأشهر التسعة الماضية من هذا العام.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي تابعته “يس عراق”، “لقد برزت مؤخراً ظاهرة انتحال صفة قادة عسكريين، وتم الامساك ببعض المتهمين الذين انتحلوا صفة ضباط كبار من مؤسسات الدولة المختلفة، وحاولوا ابتزاز المواطنين والاحتيال عليهم من خلال انتحال الصفة العسكرية”.

وأشار إلى أنه “تم إلقاء القبض على معقب في دائرة المحاربين في وزارة الدفاع، كان يعقب معاملات الضباط المتقاعدين، وكانت لديه معلومات كافية بشأن موضوع الدورات وغيرها من المعلومات”.

وبين أن “بعض المنتحلين للصفة يستغل خبرته أثناء خدمته السابقة في سلك الجيش والشرطة في النفاذ من السيطرات ومن بعض الاماكن التي تتطلب تدقيق الهويات”.

وتابع قائلاً، إن “الغاية الرئيسة من انتحال الرتب العسكرية؛ هي الاحتيال وابتزاز المواطنين وإيهامهم بإمكانية إجراء عمليات تعيين ونقل يتقاضون من خلالها مبالغ مالية”.

ونوه اللواء المحنا، لمسنا تعاونا كبيراً من قبل المواطنين في الابلاغ عن هذه الحالات وكيفية استغلالهم، فضلاً عن يقظة القوات الأمنية في الاستعلام عن هؤلاء والامساك بهم، والكثير منهم الآن تحت طائلة القضاء”.

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