قائد شرطة البصرة: اعتقال مجموعة متهمة بارتكاب «أخطر الجرائم» في المحافظة

2020/10/18 | 09:33 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / محمد الجابريأعلن قائد شرطة البصرة اللواء عباس اللامي عن اعتقال مجموعة متهمة بأخطر جرائم السرقة، لافتاً إلى أن هذه المجموعة نفذت 15 جريمة في المحافظة.وأكد اللامي مكنـت القوات الأمنية وفق معلومات استخبارية دقـــــيقة من اعتقال المتهمين في وقت قياسي لا يتجــــاوز 24 ساعة.ودعا قائد شرطة البصرة كافة أبناء المحافظة للتعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال التواصل مع مركز السيطرة التابع الى قيادة الشرطة عبر الارقام المجانية الخاصة الطــــوارئ 115 وشرطة النجدة 104 للإبلاغ عن اي حالة أمنية مشبوهة في كافة الأقضية والنواحي ومركز المدينة.من جانب آخر، أعلن قائد شرطة البصرة اللواء عباس اللامي عن نجاح خطة الأمنية الخاصة بأحياء زيارة شهادة النبي الأكرم صلي الله عليه واله وسلم.وقال أن نجاح الخطة الأمنية جاء بتظافر جهود كل المديريات والقطعات الأمنية التي ساهمت بالواجب الأمني الخاص بحماية الزائرين الوافدين من الأقضية والنواحي ومركز المدينة بتجاه مسجد خطوة الامام علي عليه السلام.ووجه قائد شرطة البصرة شكره الى أصحاب المواكب الخدمية الذين تواجدوا لتقديم الخدمات للزائرين الذين توجهوا لأحياء زيارة شهادة رسول الله النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.وأكد قائد شرطة البصرة على ضرورة التعاون بين المواطنين والقوات الأمنية من أجل حفظ الأمن في البصرة.

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