بالوثيقة.. الكاظمي يقدم كتاب شكر لمحافظ البصرة تثميناً لجهوده وعمله الدؤوب وشعوره بالمسؤولية

2020/10/18 | 09:33 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقيقدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الشكر لمحافظ البصرة المهندس اسعد العيداني.ونصت وثيقة تحمل توقيع الكاظمي، حصل «المستقبل العراقي» على نسخة منها، أنه «تثميناً لجهودكم المبذولة وتفانيكم في انجاز المهام الموكلة اليكم وعملكم الدؤوب وشعوركم بالمسؤولية، نوجه لكم شكرنا وتقديرنا».ويُعد محافظ البصرة أوّل محافظ يتلقى كتاب شكر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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