البنك المركزي يصدر توضيحا بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار

2020/10/18 | 09:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اصدر البنك المركزي العراقي، الاحد، توضحا بشأن الانباء التي انتشرت مؤخرا بخصوص تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.

وقال البنك في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “التصريحات التي انتشرت مؤخراً بخصوص (تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ) تمثل وجهة نظر من صرح بها ولا تمثل الموقف الرسمي للبنك المركزي، وقد رافق ذلك عدد من الإشاعات التي أطلقها المضاربون وهو ما أثر على السعر (مؤقتاً)”.

وأضاف البيان، أن “سعر الصرف ثابت ولم يتغير ، وان سياسته النقدية واضحة وشفافة”، مبينا أن “احتياطياته من العملة الاجنبية “جيدة جداً” وفقاً لجميع المؤشرات الدولية وبما يمكنه من تجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد”.

و يأمل البنك من “وسائل الإعلام إعتماد المصادر الخاصة بالبنك المركزي حصراً بهذا الخصوص”.



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