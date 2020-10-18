2020/10/18 | 09:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشف الدبلوماسي الإيراني السابق امير موسوي، الاحد، عن تقدم 26 دولة بطلبات لشراء أسلحة من بلاده بعد إنتهاء فترة حظر بيع وشراء الأسلحة على ايران، مبينا أن ثلاث من تلك الدول مجاورة.

وقال موسوي على صفحته بالفيسبوك واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بعد إنتهاء فترة حظر بيع وشراء الأسلحة على ايران (اليوم الأحد) وفشل الولايات المتحدة وإدارة ترامب على تمديدها في مجلس الأمن الدولي، وصل عدد الدول التي تريد شراء الأسلحة الإيرانية الى 26 دولة 3 منها مجاورة”.

وأضاف أن “أغلبها تريد شراء منظومات الدفاع الجوي باور 373 و3 خرداد التي أسقطت طائرة التجسس الأمريكية غلوبال هوك الأغلى في العالم، بالإضافة الى طائرات مسيرة ورادارات ومستشفيات ميدانية وغيرها”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (26 دولة تتقدم بطلبات شراء أسلحة من ايران ثلاث منها مجاورة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (26 دولة تتقدم بطلبات شراء أسلحة من ايران ثلاث منها مجاورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).