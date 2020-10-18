صور: الكاظمي يحضر مجلس عزاء ’المغدورين’ في منطقة الفرحاتية

2020/10/18 | 09:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يصل الى منطقة الفرحاتية في قضاء بلد ويتفقد عوائل الشهداء المغدورين ويحضر مجلس عزائهم.

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