الكاظمي من صلاح الدين: لا مكان للإرهاب تحت أي صورة أو مسمى

2020/10/18 | 09:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى محافظة صلاح الدين على رأس وفد أمني رفيع المستوى بعد يوم من مجزرة بشعة أعادت مشهد القتل إلى الواجهة في العراق.

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