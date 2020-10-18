عماد محمد يدخل في معايشة مع النوارس

2020/10/18 | 09:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سيدخل مدرب منتخب الناشئين عماد محمد، في معايشة مع الكادر التدريبي لفريق الزوراء ضمن استعداداته للحصول على الشهادة الآسيوية.

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