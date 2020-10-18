بالصور.. الكاظمي يصل الى منطقة الفرحاتية ويحضر عزاء الشهداء المغدورين

2020/10/18 | 09:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى منطقة الفرحاتية في قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين.

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