البنك المركزي ينفي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار

2020/10/18 | 09:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "سعر الصرف ثابت ولم يتغير ، وان سياسته النقدية واضحة وشفافة"ن مبينا ان "احتياطياته من العملة الاجنبية "جيدة جداً وفقاً لجميع المؤشرات الدولية وبما يمكنه من تجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".

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