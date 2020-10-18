بالصور.. الكاظمي في مجلس عزاء ضحايا حادثة الفرحاتية

2020/10/18 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأحد، وصول الأخير إلى منطقة الفرحاتية في قضاء بلد و"تفقده عوائل الشهداء المغدورين وحضوره مجلس عزائهم".

وكان الكاظمي وصل، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة صلاح الدين برفقة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي وقيادات أمنية.وكان مصدر أمني أفاد لـ السومرية نيوز، أمس السبت، بقيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رمياً بالرصاص، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

وأدان المجلس الوزاري للأمن الوطني، أمس السبت، حادثة "الاعتداء الإرهابي" في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، في حين قرر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق.وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، تشكيل لجنة تحقيقية وإرسالها إلى قيادة عمليات سامراء للوقوف على تفاصيل "الجريمة البشعة".

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