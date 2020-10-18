وزير المالية: ورقة الاصلاح شخصت المشكلات الاقتصادية والمالية بفعل السياسات السابقة الخاطئة

2020/10/18 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداعتبر وزير المالية علي علاوي، اليوم الأحد، إن ورقة الإصلاح كانت “جريئة” بتحديد اهم القطاعات الانتاجية وخفض معدلات الاستهلاك.

وذكر علاوي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن “ورقة الاصلاح شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية التي تراكمت عبر عقود من الزمن والتي لم تكن وليدة المرحلة الراهنة بفعل سياسات خاطئة اتبعت في السابق”.

وأضاف أن “هذه المشكلات والتصدعات تحد حقيقي يمكن التغلب عليه او تجاوزه بأسلوب التخطيط الاستراتيجي المبني على التحليل الموضوعي للواقع واستخلاص الاهداف الاستراتيجية كأولويات ملحة لمعالجة هذه المشكلات”.

وبيّن أن “ورقة الاصلاح حددت بجرأة عالية أهم القطاعات الانتاجية والاقتصادية والمالية وتوسيع مجال الاستثمار والارتقاء بالقطاع الخاص على المدى القريب للنهوض بها بسرعة دعما لتحسين الدخل وخلق فرص عمل لائقة ما سيقلل من معدلات البطالة والفقر في المجتمع”.

واكد على “انها ستعمل ايضاً على تفعيل المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لدعم عجلة الانتاج ورفع مستوى الانتاجية التي يعول عليها كثيراً وخفض معدلات الاستهلاك”.

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