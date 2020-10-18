بيان جديد من مصرف الرافدين: تعزيزات مالية إلى المنافذ لدفع رواتب الموظفين

2020/10/18 | 10:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرافدين، الاحد، صرف المستحقات المالية لأصحاب مكاتب المنافذ الخاصة.



وقال المصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 تشرين الاول 2020)، إن "المصرف باشر بصرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ في فروعه المنتشرة".

وأشار إلى أن "العديد من اصحاب المنافذ وبعد نفاذ السيولة المالية لديهم نتيجة إقبال الموظفين والشرائح الاخرى على سحب رواتبهم خلال أيام العطل الحالية قدموا الى بعض فروعنا لاستلام اموالهم ومواصلة تقديمهم الخدمات المالية للموظفين والمواطنين والمتقاعدين".

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