رغم التهديد بإطلاق النار على المحتجين.. تظاهرة جديدة للمعارضة في بيلاروسيا

2020/10/18 | 10:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد المعارضة في بيلاروسيا اليوم الأحد لتظاهرة كبرى جديدة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، وسط تهديدات بإطلاق الشرطة الرصاص الحي على المحتجين، بعدما قمعت أيضا بشدة تحركا الأسبوع الماضي.

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