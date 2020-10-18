حفاظاً على الخصوصية.. البرلمان بصدد مفاتحة فيسبوك وتويتر لفتح مكاتب في العراق

2020/10/18 | 10:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، علاء الربيعي، الأحد، إن مجلس النواب ينوي مفاتحة مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) لفتح مكاتب لها في العراق.

ونقلت صحيفة الصباح، الرسمية، عن الربيعي، قوله ان “هناك اتفاقاً على ان يكون هناك قانون لحفظ خصوصية البيانات والمعلومات الالكترونية، وملكيتها لمؤسسات الدولة”.

ودعا إلى “ضرورة ان يكون لدى العراق علاقات جيدة مع مواقع التواصل الاجتماعي كالـ(فيسبوك، تويتر) التي تنتشر في عموم العالم للالتزام بخصوصية التعامل في بلد مثل العراق تنتشر فيه الشائعات او الطعن ببعض الشخصيات العامة او الدينية”.

وكشف الربيعي عن وجود “بوابات نفوذ دولية لدى العراق يمكن من خلالها السماح لأي موقع الكتروني بالعمل في البلد”، مشيراً الى “وجود توجه لدعوة تلك المواقع لفتح مكاتب في العراق والالتزام بالتعليمات والقوانين التي يصدرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

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