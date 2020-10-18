تسجيل أول علامة لقهوة كردية في العراق

2020/10/18 | 10:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أطلقت في محافظة السليمانية أول علامية تجارية {ماركة} لقهوة كردية باسم {جان} ليبدأ ترويجها في الأسواق المحلية في عموم محافظات البلاد.

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