علاوي يدافع عن الورقة البيضاء ويؤكد انها شخصت المشكلات المتراكمة

2020/10/18 | 10:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أكد وزير المالية علي علاوي، أهمية ورقة الإصلاح البيضاء لتجاوز التحديات، مؤكدا انها شخصت برؤية علمية المشكلات الاقتصادية والمالية التي تراكمت عبر عقود.وذكر علاوي في بيان تلقت المستقلة اليوم الاحد، أن “ورقة الإصلاح شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية التي تراكمت عبر عقود من الزمن والتي لم تكن وليدة المرحلة […]

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