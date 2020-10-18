العمليات المشتركة: لا يوجد صدامات بين القوات الأمنية والحشد الشعبي في صلاح الدين

2020/10/18 | 10:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة العمليات المشتركة حدوث أية صدامات بين القوات الأمنية والحشد الشعبي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

خلية الإعلام الأمني أكدت في بيان أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن حصول صدامات بين القوات الأمنية وقوة من الحشد الشعبي في قضاء بلد أمر غير صحيح.

وعلى صعيد منفصل نفت خلية الإعلام الأمني أنباء حدوث استهداف للمنطقة الخضراء في بغداد بالصواريخ، داعية الجميع إلى الابتعاد عن نقل الشائعات أو نشرها.

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