الكاظمي من صلاح الدين: لا مكان للإرهاب تحت أية صورة أو مسمى

2020/10/18 | 10:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اجتماعا بالقيادات الأمنية في محافظة صلاح الدين على خلفية مجزرة الفرحاتية.

وأكد الكاظمي خلال زيارته للمحافظة برفقة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي والقيادات الأمنية، أن الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت أركان القانون، وأن رسالة الحكومة لأبناء صلاح الدين أن الدولة ستحميهم وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى.

وأشار الكاظمي إلى أن الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أية صورة أو مسمى، مشددا على أهمية ابتعاد القادة الأمنيين عن الانجرار نحو أي شأن سياسي.

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