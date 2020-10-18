الكاظمي لذوي مغدوري الفرحاتية: حقكم سيأتي عبر القانون

2020/10/18 | 10:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاحد، أن حق الشهداء المغدورين بمنطقة الفرحاتية التابعة لقضاء بلد في محافظة صلاح الدين سيأتي عبر القانون، مبينا أن التحقيقات قد بدأت وهو يتابعها بنفسه.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الكاظمي وصل الى منطقة الفرحاتية بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين، حيث قدّم تعازيه ومواساته الى ذوي الشهداء المغدورين الذين اغتالتهم يد الجريمة والإرهاب مؤخراً، وحضر مجلس عزائهم”.

وقال الكاظمي مخاطباً ذوي الشهداء المغدورين: “إن أبناءكم الذين سقطوا غدراً وصبراً إنما هم أبناؤنا، ولن يضيع حق دمائهم، وسنوجّه بتعزيز وجود القوات الأمنية وتوفير المزيد من الحماية”.

وأضاف، أن “حق المغدورين سيأتي عبر القانون، وأن التحقيقات قد بدأت، وأنه يتابعها بنفسه، كما أن عقاب الجناة ستحققه العدالة بدلاً من الانتقام، ولن يكون المجرمون بعيدين عن قبضتها”.

وأكد أن “الإرهاب لن يكون له مأوى أو مكان مهما حاول التسلل مجدداً، وأن يد القانون والعدالة ستقصم ظهر فلوله أينما ظهروا”.

وكان الكاظمي قد وصل صباح اليوم الى محافظة صلاح الدين يرافقه وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة.



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