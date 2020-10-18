بعد بيان للبنك المركزي .. انخفاض كبير باسعار صرف الدولار في كربلاء

2020/10/18 | 10:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي،

امام الدينار العراقي في الاسواق

المحلية بكربلاء، اليوم الاحد، (10/18/ 2020).

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة

لكل 100$ :

سعر بيع الدولار = 124.500 دينار.

سع

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