ما هي مدة بقاء الإمام المهدي (عج) بعد ظهوره؟

2020/10/18 | 10:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمد الصنقور

كيف نوفِّق بين الروايات التي تقول أنَّ

الإمام الحجَّة (عج) تدوم دولتُه سبع

سنين، وبين ما ورد في الدعاء: (حتى

تُسكنَه أرضَك طوعًا وتُمتِّعه فيها

طويلًا) إذ ليس بين السبع سن

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