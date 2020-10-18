علاوي: ورقة الإصلاح شخصت المشكلات الاقتصادية والمالية بفعل السياسات السابقة

2020/10/18 | 10:26 - المصدر: NRT عربية

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وزير المالية علي علاوي

فوتو: أرشيف

منذ 2 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الأحد، أن ورقة الاصلاح شخصت المشكلات الاقتصادية والمالية بفعل السياسات السابقة الخاطئة، مشددا على أهمية الورقة البيضاء لتجاوز التحديات.

وقال علاوي في بيان، نشر اليوم، 18 تشرين الأول 2020، إن "ورقة الإصلاح شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية التي تراكمت عبر عقود من الزمن والتي لم تكن وليدة المرحلة الراهنة بفعل سياسات خاطئة اتعبت في السابق".

واضاف أن" هذه المشكلات والتصدعات تحد حقيقي يمكن التغلب عليه او تجاوزه بإسلوب التخطيط الستراتيجي المبني على التحليل الموضوعي للواقع واستخلاص الأهداف الستراتيجية كأولويات ملحة لمعالجة هذه المشكلات".

وأوضح علاوي، ان " ورقة الاصلاح حددت بجرأة عالية أهم القطاعات الانتاجية والاقتصادية والمالية وتوسيع مجال الاستثمار والارتقاء بالقطاع الخاص على المدى القريب للنهوض بها بسرعة دعما لتحسين الدخل وخلق فرص عمل لائقة ما سيقلل من معدلات البطالة والفقر في المجتمع".

وأشار إلى أنها " ستعمل ايضا على تفعيل المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لدعم عجلة الانتاج ورفع مستوى الانتاجية التي يعول عليها كثيرا وخفض معدلات الاستهلاك".

ر.إ

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