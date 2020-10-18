2020/10/18 | 10:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي لدى وصوله إلى صلاح الدين اليوم

فوتو: أرشيف

منذ 18 دقیقة

340 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

حضر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الأحد، مجلس عزاء ضحايا "فاجعة الفرحاتية" في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان اليوم، 18 تشرين الأول 2020، صورا لوصول رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، برفقة عدد من القيادات الأمنية الى منطقة الفرحاتية في قضاء بلد، حيث قام بتفقد عوائل الشهداء المغدورين وحضر مجلس عزائهم.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى محافظة صلاح الدين على رأس وفد أمني رفيع المستوى، واجتمع بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين، للبحث في تداعيات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال الكاظمي، إن زيارته إلى صلاح الدين برفقة القيادات الأمنية تؤكد أن الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت القانون، وتابع "رسالتنا لمواطني صلاح الدين هي أن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى".

وأضاف الكاظمي، أن الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى.

واطلع الكاظمي، خلال الزيارة على التحقيقات الأولية في الجريمة النكراء وحيثياتها، ووجه بالمتابعة الدقيقة لكل تفاصيلها.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الكاظمي يزور الفرحاتية ويحضر مجلس عزاء الضحايا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الكاظمي يزور الفرحاتية ويحضر مجلس عزاء الضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).