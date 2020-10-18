كاراباخ..قذائف مدفعية تخرق الهدنة الإنسانية

2020/10/18 | 10:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت أرمينيا أذربيجان بخرق الهدنة الإنسانية في منطقة ناغورني كراباخ المتنازع عليها، عبر إطلاق قذائف مدفعية وصواريخ، الأحد.

وقالت شوشان ستيبانيان المتحدثة باسم وزارة دفاع أرمينيا على "تويتر"، إن "العدو أطلق قذائف مدفعية في الاتجاه الشمالي، كما وأطلق صواريخ في الاتجاه الجنوبي ايضا".

ولم يصدر رد فعل فوري عن أذربيجان.

ويأتي خرق الهدنة الإنسانية بعد ساعات من إعلان أرمينيا وأذربيجان، السبت، الاتفاق عليها بدءا منتصف الليل.

وتبادل البلدان الاتهامات في وقت سابق بشن هجمات جديدة في انتهاك لهدنة توسطت فيها روسيا، وأخفقت في نزع فتيل أعنف قتال بمنطقة جنوب القوقاز منذ التسعينات.

وقالت باكو إن 13 مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من 50 في مدينة كنجة بعد هجوم صاروخي من ناغورني كراباخ، لكن أرمينيا التي تدعم الإقليم سياسيا واقتصاديا وترسل متطوعين للخدمة في الجيش اتهمت أذربيجان بمواصلة القصف.

وهذا أعنف قتال شهدته المنطقة منذ أن خاضت أذربيجان وقوات من الأرمن الحرب في التسعينات بسبب الإقليم الجبلي، الذي يعتبر جزءا من أذربيجان بحكم القانون الدولي لكن يقطنه ويديره الأرمن.

PUKmedia وكالات‌

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